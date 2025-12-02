Madli Roosiorg-Kirchhoff sai sünniaastapäevaks mälestuspingi

Kaire Reiljan

kaire@le.ee

Mälestuspink avati pühapäeval ajalooklubi kokkusaamisel, kus ajaloolane Mati Mandel meenutas Madli Roosiorg-Kirchhoffi ja rääkis mõisa kinkimise loost. Kaire Reiljan

Lihula mõisahoone ees on pühapäevast Madli Roosiorg-Kirchhoffi mälestuspink, mille tema sajanda sünniaastapäeva puhul paigaldas MTÜ Keskaegne Lihula.

Tekst pingi seljatoel ütleb: „Madli Roosiorg-Kirchhoff. 25.11.1925–29.04.2012. Kireva elusaatusega kunstnik, kes kinkis Lihula mõisa siinsele rahvale kultuuri ja hariduse edendamiseks. Täname!”

Tallinnas sünd

