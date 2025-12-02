Madli Roosiorg-Kirchhoff sai sünniaastapäevaks mälestuspingi

Kuula artiklit, 1 minutit ja 42 sekundit
Lihula mõisahoone ees on pühapäevast Madli Roosiorg-Kirchhoffi mälestuspink, mille tema sajanda sünniaastapäeva puhul paigaldas MTÜ Keskaegne Lihula.
Tekst pingi seljatoel ütleb: „Madli Roosiorg-Kirchhoff. 25.11.1925–29.04.2012. Kireva elusaatusega kunstnik, kes kinkis Lihula mõisa siinsele rahvale kultuuri ja hariduse edendamiseks. Täname!”
Tallinnas sünd
