Noored Herilased mängisid Viljandis

Noored Herilased. Foto: Carol Stopkin

Viljandis peetud 3x3 korvpalli etapil olid Haapsalu Herilased väljas kolmes vanusegrupis.

U12 voorus võitis 1. võistkond koosseisus Remi Heilu, Naatan Tamm, Kevin Avila ja Sten Lavrusenko oma alagrupi ning jõudis välja veerandfinaali. Lõpuks sai võistkond 5. koha.

2. võistkond – Remi Koppe, Riko Koppe, Armin Tamm ja Aksel Sauk – võitis samuti alagrupi, kuid jäi pidama 16 parema hulka, tulles lõpuks kümnendaks.

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U14 võistkond koosseisus Oskar Raatpalu, Romet Rahula, Sten Erik Lomper ja Gregor Pehk sai tugeva 3x3 karastuse, kuid pidid sel korral tunnistama vastaste paremust alagrupimängudes ning jäi viimaks 16. kohale.

U10 vanusegrupis osales Herilastest Regor Peikel.