Galerii: Herilased võitsid hooaja viimase mängu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 58 sekundit
0:00 / 1:58
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 41
herilaste kodumäng 06.03.26 foto Juhan Hepner (15)
Foto: Juhan Hepner
herilaste kodumäng 06.03.26 foto Juhan Hepner (30)
Foto: Juhan Hepner
herilaste kodumäng 06.03.26 foto Juhan Hepner (37)
Foto: Juhan Hepner
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Haapsalu Herilaste korvpallimeeskond võitis reede õhtul Wiedemanni spordihoones rohkearvulise kodupubliku ees peetud mängus 77:61 võistkonda Audentese SG/Swedbank.
Herilased läksid kohe mängu alguses juhtima ning ei andnud edu käest kohtumise lõpuni. Esimese veerandaja lõpetasid Herilased seisuga 24:15 ja teisele poolajale mindi vastu juba eduseisus 42:29. Kolmanda veerandaja lõpus vaa
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam