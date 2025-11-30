Virtsu CUP saaliturniirid võitsid Lõuna-Läänemaa JK ja Risti/Nõmme Kalju

Laupäeval oli Virtsu Kooli spordihoones taas Lõuna-Läänemaa Jalgpalliklubi saalijalgpalli nädalavahetus. Aastast 2000 pärit saaliturniiride sarja võistlus toimus nüüd teist aastat Virtsus.

Selle talve esimesel nädalavahetusel peeti kaks turniiri. Hommikupoolikul mängisid U13 ja peale lõunat U9 vanusegrupi jalgpallurid. Lisaks ligemale sajale noorele mängijale kaunistasid turniiri kümned lapsevanemad ja sõbrad, kes laste pingutustele kaasa elasid. Töötas Virtsu lastevanemate korraldatud jalgpallikohvik