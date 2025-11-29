Galerii: jõuluaeg on alanud

Andra Kirna

andra@le.ee

Advendiküünla süütamine Lossiplatsil: Foto Andra Kirna.
Haapsalu linna jõulupuul Lossiplatsil süttisid laupäeval tuled.

Jõuluaja algust tähistama tulnud rahva ette astusid Haapsalu jõuluvanad, nad lubasid avalikult ja pidulikult tuua rõõmu igasse kooli, lasteaeda ja kodusse.

Tulevaselt linnapealt Olavi Seisonenilt sai jõuluvana Rommy enda

