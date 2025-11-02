Galerii: Haapsalu vanal kalmistul tähistati hingedepäeva

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 18

Pühapäeval tähistati Haapsalu kalmistutel hingedepäeva. EELK Haapsalu koguduse õpetaja Mart Salumäe pidas Haapsalu vanal kalmistul palve, millele järgnes ringkäik kalmistul ja mälestusküünalde süütamine.

Haapsalu vanal kalmistul süüdati küünlad mitme Haapsalu linna ajaloo osaks saanud persooni kalmul. Nende seas olid näiteks luuletaja Ernst Enno, helilooja Cyrillus Kreek, kunagine Haapsalu linnapea Gottfried von Krusenstern, Haapsalu köster Gustav Möll aga ka legendaarne linnakodanik Gunnar Ollo ja teised.

Hingedepäeva jal

