Galerii: Haapsalu vanal kalmistul tähistati hingedepäeva

Hingedepäev Haapsalu vanal kalmistul. Foto: Juhan Hepner
Hingedepäev Haapsalu vanal kalmistul. Foto: Juhan Hepner
Hingedepäev Haapsalu vanal kalmistul. Foto: Juhan Hepner
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Pühapäeval tähistati Haapsalu kalmistutel hingedepäeva. EELK Haapsalu koguduse õpetaja Mart Salumäe pidas Haapsalu vanal kalmistul palve, millele järgnes ringkäik kalmistul ja mälestusküünalde süütamine.
Haapsalu vanal kalmistul süüdati küünlad mitme Haapsalu linna ajaloo osaks saanud persooni kalmul. Nende seas olid näiteks luuletaja Ernst Enno, helilooja Cyrillus Kreek, kunagine Haapsalu linnapea Gottfried von Krusenstern, Haapsalu köster Gustav Möll aga ka legendaarne linnakodanik Gunnar Ollo ja teised.
Hingedepäeva jal