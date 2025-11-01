Galerii: Ursula Aavasalu avas oma juubelinäituse “Keldrielukad”

Kuula artiklit, 2 minutit ja 50 sekundit
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 33
Ursula Aavasalu Keldrielukad avamine_foto_Juhan Hepner (20)
Näituse "Keldrielukad" avamine. Foto: Juhan Hepner
Ursula Aavasalu Keldrielukad avamine_foto_Juhan Hepner (17)
Foto: Juhan Hepner
Ursula Aavasalu Keldrielukad avamine_foto_Juhan Hepner (29)
Foto: Juhan Hepner
image_article
Haapsalu kunstikooli keldrigaleriisse on end sisse seadnud uued asukad ehk keldrielukad.
Kunstnik Ursula Aavasalu avas seal laupäeva pärastlõunal oma juubelinäituse "Keldrielukad". Digigraafika ja keraamika põimuvad hämaraks maailmaks, mis sobib sügisesse ja hingedeaega nagu väike allilma galerii – ühe suure sünnipäeva tähistamiseks.
Keldrielukad on sündinud Aavasalu loetud raamatutest, muinasjuttudest, uudistest, nähtud filmide
