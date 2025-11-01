Galerii: Ursula Aavasalu avas oma juubelinäituse “Keldrielukad”

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 33

Haapsalu kunstikooli keldrigaleriisse on end sisse seadnud uued asukad ehk keldrielukad.

Kunstnik Ursula Aavasalu avas seal laupäeva pärastlõunal oma juubelinäituse "Keldrielukad". Digigraafika ja keraamika põimuvad hämaraks maailmaks, mis sobib sügisesse ja hingedeaega nagu väike allilma galerii – ühe suure sünnipäeva tähistamiseks.

Keldrielukad on sündinud Aavasalu loetud raamatutest, muinasjuttudest, uudistest, nähtud filmide