Röövlitütar Ronja jõudis Iloni Imedemaale

Laupäeval tähistas Iloni Imedemaa 20. sünnipäeva uue näituse avamisega – esimest korda näeb Imedemaal Ilon Wiklandi illustratsioone raamatule "Röövlitütar Ronja".Ronja raamatu illustratsioonid asuvad Rootsis Göteborgi kunstimuuseumis. Näituse „Röövlitütar Ronja maailmad“ kuraator Laura Eichhorst ei osanud öelda, kas neid üldse varem Eestis näidatud on. „Oleme leidnud pilte, kus justnagu need väikesed tötskääbused oleks Eestis kuskil väljas olnud, aga täpsem info puudub,“ tunnistas ta.Eriline on näitus sellegipoolest, sest Eichhorsti sõnul näeb esimest korda nii terviklikku ühe raamatu illustratsioonide kogu – terve näitus