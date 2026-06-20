Maakaitsepäeva peetakse tänavu Ridalas

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Teisipäeval, 23. juunil tähistatakse Ridala kirikus ja selle ümbruses traditsioonilist võidupühale pühendatud Läänemaa maakaitsepäeva, mille kulminatsioon on võidutule saabumine Raplast.

Kell 10 asetatakse Haapsalus Vabadussõja ausamba jalamile lilli. Päev Ridalas on sisustatud vaheldusrikaste tegevustega, mis pakuvad koosolemise rõõmu kogu perele. Haapsalu aselinnapea Anneli Haabu iseloomustas maakaitsepäeva kolme sõnaga: „Hariv, kogukondlik ja isamaaline.” Maakaitsepäeva juht on Jüri Bachman.

Nagu varasematel maakaitsepäevadel, saab tänavugi Ridalas tutvuda riigikaitse tehnika ja relvastusega ning osaleda politsei- ja piirivalveameti ning Punase Risti töötubades. Päästeamet korraldab elanikkonnakaitse, evakuatsiooni ja varjumise töötoa ning kell 12 demonstreeritakse kannatanu päästmist autost.

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Haapsalu põhikooli õpetaja Janne Rau eestvedamisel toimub töötuba „Petturist kavalam”, Lääne-Nigula noortekeskus ja noortevolikogu korraldavad lastele osavusmänge ning Anu Aljaste on enda kanda võtnud aardejahi.

Naiskodukaitse Lääne ringkond koos noorkotkaste ja kodutütardega jagab infot oma tegemiste kohta. Ridala ratsakeskus pakub õunaaia ümbruses hobu- ja ponisõitu.

Veidi enne keskpäeva hakatakse pakkuma Lääne-Nigula noortekeskuse valmistatud suppi ning päeva vältel on avatud kohvik Papid ja Mutid”.

Esineb Hilja Tamme juhendatav tantsurühm Tamme Daamed ning Raina Soosaare juhendatavad segarahvatantsurühmad West ja Haeska. Muusikalise vahepala pakuvad Ridala põhikooli laululapsed ja ansambel Ridala Brass.

Päeva tipphetk on kell 14 algav pidulik võidupüha tseremoonia Ridala kirikus, kuhu saabub Raplast läkitatud võidutuli. Pärast tseremooniat jagatakse tuld kõigile soovijatele.

Samal ajal tähistab kaitseliit Raplas võidupüha kell 11 algava paraadiga. Lääne maleva pealiku Jaanus Tuuliku sõnul ei osale seal läänlastest ametlikult keegi, sest paraadil osalevad üksused on ette määratud ja Lääne malev nende hulka sel aastal ei kuulu.

„Olen pealikuna kutse Raplasse saanud, kuid ei osale, sest korraldame Läänemaal oma maakaitsepäeva. Eraviisiliselt kindlasti osaleb mitu maleva kaitseliitlast,” ütles Tuulik. Haabu sõnul lähevad Raplasse appi ka vabatahtlikud abipolitseinikud.

Eelmisel aastal osales Lääne malev vabariiklikul paraadil Pärnus ja lisaks korraldas maakondliku piduliku rivistuse Paliveres. „Sellel aastal rivistust ei korralda ja anname oma liikmete võimaluse ise pidustusi nautida,” ütleb Tuulik.