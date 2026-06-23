Galerii: Ridalas peeti maakaitsepäeva

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maakaitsepäev_malleliisaraigla (1)
Foto: Malle-Liisa Raigla
maakaitsepäev_malleliisaraigla (2)
Foto: Malle-Liisa Raigla
maakaitsepäev_malleliisaraigla (3)
Foto: Malle-Liisa Raigla
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Teisipäeval peeti Ridala kiriku ümbruses traditsioonilist võidupühale pühendatud maakaitsepäeva.
Maakaitsepäeval sai tutvuda naiskodukaitse, noorkotkaste ja kodutütarde tegevustega, aga ka kaitseliidu relvad
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