Läänemaa jalgpalliklubi andis loobumiskaotuse

Foto: Malle-Liisa Raigla

Läinud pühapäeval pidi toimuma Läänemaa jalgpalliklubi esindusmeeskonna ja Tartu FC Heliose kohtumine Tartu Annelinna kunstmurustaadionil, kuid läänlased sinna kohale ei läinud ja andsid loobumisvõidu vastastele.

„Lihtsustatult öeldes me ei saanud meeskonda kokku, et mängule sõita,” ütles Läänemaa jalgpalliklubi juht Triin Vellemäe.

Vellemäe ütles, et neil oli vaid seitse mängijat, kes oleksid saanud võistlema minna. Ta tõi välja, et põhjused, miks