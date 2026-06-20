Galerii: kiirendusspordi Eesti meistrivõistlused said Kiltsi lennuväljal hoo sisse

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Foto: Juhan Hepner
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Laupäeval anti Kiltsi lennuväljal avalöök kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste tänavusele hooajale. Esimene etapp kestab pühapäevani, mil sõidetakse finaalid. Laupäeval toimusid ajasõidud, peeti kiirendusspordi festivali ja esinesid DJ H N R Y ja Traffic.

Võistlusklassis street supercar kuulutati

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