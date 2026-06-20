Galerii: kiirendusspordi Eesti meistrivõistlused said Kiltsi lennuväljal hoo sisse

Kuula artiklit, 1 minutit ja 5 sekundit
0:00 / 1:5
Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 82
kiirenduse emv i etapp paev 1 2026 foto Juhan Hepner (26)
Foto: Juhan Hepner
kiirenduse emv i etapp paev 1 2026 foto Juhan Hepner (58)
Foto: Juhan Hepner
kiirenduse emv i etapp paev 1 2026 foto Juhan Hepner (81)
Foto: Juhan Hepner
Artikkel jätkub peale reklaami
image_article
Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Laupäeval anti Kiltsi lennuväljal avalöök kiirendusspordi Eesti meistrivõistluste tänavusele hooajale. Esimene etapp kestab pühapäevani, mil sõidetakse finaalid. Laupäeval toimusid ajasõidud, peeti kiirendusspordi festivali ja esinesid DJ H N R Y ja Traffic.
Võistlusklassis street supercar kuulutati
Artikli lugemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!
Reklaam