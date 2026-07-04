Galerii: Kiltsi lennuväljal peeti kiirendusspordi EMV teise etapi avapäev (täiendatud)

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Kiirendusspordi EMV teine etapp päev 1 foto Juhan Hepner (41)
Foto: Juhan Hepner
Kiirendusspordi EMV teine etapp päev 1 foto Juhan Hepner (31)
Foto: Juhan Hepner
Kiirendusspordi EMV teine etapp päev 1 foto Juhan Hepner (13)
Foto: Juhan Hepner
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