Galerii: Kiltsi lennuväljal peeti kiirendusspordi EMV teise etapi avapäev (täiendatud)

Juhan Hepner

juhan@le.ee

Foto: Juhan Hepner
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