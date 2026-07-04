Juhtkiri: keegi tark ja sümpaatne

Illustratsioon: Karel Rahu

Suve viimasel päeval, ajal, kui president Alar Karis Haapsalus Eesti kauneimate kodude omanikke õnnitleb, on meeleolud Toompeal ilmselt tulikuumad, sest kahe päeva pärast peavad riigikogulased seal valima Karisele järglase. Ehkki paljud sooviksid endiselt Karise teist ametiaega, mida on väljendanud ka Lääne Elu tänavaküsitlusele vastajad, on ta öelnud kindla „ei”.

Lääne Elu ühineb Delfi juhtkirja üleskutsega poliitikuile leida Eestile taas võimekas president. Samuti võiks ta olla sümpaatne, tark, rahulik ja tore, nagu soovisid haapsallased neljapäevase Lääne Elu tänavaküsitluses. Keegi,