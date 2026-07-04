President kutsub kaunite kodude omanikud Haapsallu

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President Alar Karis jõuab enne oma ametiaja lõppu taas Haapsallu. Foto: Juhan Hepner

President Alar Karise üks viimaseid töösõite toob teda Haapsallu, kus ta 30. augustil tunnustab kaunimate kodude omanikke. 2. septembril hakkab riigikogu uut presidenti valima.

Ettepaneku kutsuda kaunimate koduaedade omanikud üle Eesti Haapsallu tegi Eesti kodukaunistamise ühendus. Ühenduse juhatuse esimehe Anu Nurmesalu sõnul käib tunnustusüritus mööda Eestit külakorda. „Haapsalus pole me pikka aega olnud,” sõnas ta.

Eesti kodukaunistamise ühendus valib kauneid koduaedu 29. korda.

Eestiaegse kodukaunistamise kampaania taaselu