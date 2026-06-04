Muinsuskaitse peatas müüri omavolilise lõhkumise

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Muinsuskaitseameti Läänemaa nõunik Kalli Pets peatas teisipäeval Haapsalus Lossiplats 6 kinnistul müüri lammutamise.

„Läksin ühe kodaniku kõne peale õhtul kohale ja seal tõesti lammutati. Mulle öeldi umbes nii, et „ups, kogemata lammutasime vale müüri”. See oli nagu etendus. Arvan, et see oli teadlik lammutamine, et ehitada terrassi suuremaks, aga ilmselt ehmusid nad ära ja ütlesid, et kogemata lõhkusid,” kirjeldas Pets.

„See on kinnistusisene müür, aga igal juhul oleks võinuks nad meiega konsulteerida,” ütles Pets. „Selle asja pärast on päris mitu inimest mulle helistanud, et kuule, seal lammutati. See tähendab, et on ikkagi avalik huvi, kuigi on eramaal asuv müür. Keegi ju ei oska kaugelt öelda, kui vana see on.”

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Lääne Elule tuli juhtunu kohta kolmapäeval vihje, nagu oleks tegu sajandivanuse müüriga.

„Pilte tegemas käies tuvastasin, et see ei ole ajalooline müür. See on sinna laotud võibolla viimase paari- või kolmekümne aasta jooksul, täpselt ei tea. See on tsemendiga laotud paekivimüür. Iseenesest ei ole kultuuriväärtuslik, aga samas, kui on tegevus avalikus kohas, oleks pidanud olema ikkagi nii, et muinsuskaitseametit teavitatakse,” selgitas Pets.

„Isiklikult loodan, et see müür tehakse sinna tagasi. Kui tekib mõni ajutine kole lahendus, ei ole see kellelegi hea,” märkis Pets. Muinsuskaitseameti jurist oli Petsi sõnul öelnud, et müüri taastamist saaks nõuda, kui ollakse veendunud, et tegu on ajalooliselt väärtusliku müüriga ja see on vajalik.

Lossiplats 6 kinnistul aastaid rendipinnal suvist kokteilibaari Aed pidanud Mikk-Sander Laubert ütles Lääne Elule, et tema sellest aastast enam seal Aeda ei pea. Kes on koha uus pidaja, seda Laubert ei avaldanud. „Ma ei ole pädev vastama,” lausus ta.

Pets lisas, et rentnikul ei ole õigust kinnistul midagi omaniku loata lammutada või ehitada ning omanik peaks olema see, kes pöördub ametiasutuste poole kooskõlastamiseks. Seetõttu ootab muinsuskaitseamet nüüd kõigepealt omaniku vastust.

Kui Pets ajakirjanikuga kolmapäeva pärastlõunal rääkis, ütles ta, et ei ole veel teada saanud, kas kinnistu omanik on juhtunuga kursis. „Praegu ta polnud veel vastanud. Mul oli temaga hiljuti teisel teemal kirjavahetus ja ta kirjutas, et on pikemalt lähetuses ära,” märkis Pets.

Kui Lääne Elu umbes 15 minutit hiljem Lossiplats 6 omanikule Vambola Vardjale helistas, pahandas too, et peab juhtunust kuulma ajakirjanikult, mitte aga muinsuskaitseametnikult.

„Mul ei ole siin midagi kommenteerida. Mingi aed lõhuti ära, edasi on see politsei asi, kes peaks aru saama, kes asjaosalised olid. Vihje saatja peaks ju teadma, kes need isikud olid. Oleks tulnud ju inimesed kinni pidada,” nentis Vardja.