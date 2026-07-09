Kaitse all mõisahooneid jääb vähemaks

Kiltsi mõis on üks vähestest Läänemaa mõisahoonetest, mille vanim osa on keskajast. Foto Kaire Reiljan

Läänemaa mõisapärandi ära hinnanud muinsuskaitseamet võib ligi 40 protsenti hooneist ehitusmälestiste kaitsenimekirjast välja arvata.

Muinsuskaitseamet alustas paar aastat tagasi muinsuskaitse all olevate mälestiste nimekirja korrastamist ja on nüüd jõudnud mõisapärandini, mis moodustab Eesti ligi 5000 ehitismälestistest peaaegu poole.

Muinsuskaitseameti ehituspärandi osakonna juhtaja Anita Staubi sõnul on Läänemaa üks viiest maakonnast, kus kaitse all olev mõisapärand on üle vaadatud ja 13 kriteeriumi järgi hinnatud.

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Hindamisel võeti arvesse ehitise vanust, arhitektuuriväärtust, autentsus, interjööri säilivust, ajaloolise keskkonna terviklikkust, ansamblilisust ja haruldasust. Lisaks hinnatakse Staubi