Juhtkiri: kelle kurg?

Illustratsioon: Karel Rahu

Üks külaelanik ähvardab Lääne-Nigula valda kahjutasunõudega. Nimelt elab keset Nigula küla elektriposti otsas pesitsev valge-toonekurepaar, kelle üks liige on väidetavalt elaniku autot kraapinud. Et vallavalitsus ei teinud väljaspool pesitsusaega piisavalt palju selleks, et kured selles kohas ei pesitseks, leiab kohalik, et nüüd on kurg vallale kuuluv lind ja vald peab ka tema tegevuse hüvitama. Tigeda kohaliku ja tema nõude ees hirmul vallaametnik küsib nüüd abi siit ja sealt, kuidas peaks talitama.

Vastus on muidugi lihtne. Linnud, loomad, putukad, taimed ja muu loodus ei kuulu omavalitsusele. Sestap ei vastuta omavalitsus nende tekitatava kahju eest. Muidu jõuaksime kiirelt absurdi