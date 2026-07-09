Marienholmi arendaja jäi mullu kahjumisse

Foto: Malle-Liisa Raigla

Haapsalus Marienholmi poolsaarel kinnisvara arendav Scandium Marienholm OÜ sai mullu ligi kolmveerand miljoni euro suuruse kahjumi.

Ettevõtte käive küündis 11,3 miljoni euroni. Materjalidele ja kaupadele kulus 11,2 miljonit eurot. Tegevuskulu, käibevara allahindlus ja intressikulu küündisid kokku 0,75 miljoni euroni. Ettevõte sai majandusaastal 0,74 miljoni eurose kahjumi.

Ettevõtte juhi Maido Lüiste sõnul ongi Marienholmi arenduse puhul tegu väga kalli projektiga. Ta tunnistas, et tegelikult võiks kortereid müüa kallimalt, kuid kõrgemaid hindu ei pruugi kliendid vastu võtta.

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Arendaja teenis tulu poolsaarele ehitatud korterite müügist. 50 ehitatud korterist oli eelmise aasta lõpuks müüdud ja uutele omanikele üle antud 90 protsenti ehk 45. Praegu on esimesest etapist müümata veel