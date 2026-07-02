Tööstus parandas keerulise aja kiuste tulemusi

Navixi eelmise aasta toodangu kogumaht oli umbes 285 000 toodet juhtmeköidistest plastist köögiusteni. Foto: Malle-Liisa Raigla

Mitu Läänemaa suuremat tööstusettevõtet suutsid mullusel keerulisel aastal siiski käivet kasvatada ning tunamullusest kahjumist kasumisse jõuda.

Maailmamajanduse turbulents hoidis Läänemaa tehaste tulemused üldiselt tagasihoidlikumad, kui eelmisel suvel oli prognoositud. Siiski suudeti võrreldes mullusega kasvatada nii käivet, kasumit kui ka tootmismahtu.

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„Suutsime käivet ja mahtu kasvatada, aga kasumlikkus jäi tagasihoidlikuks,” ütles Paliveres tegutse