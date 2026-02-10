Kõrge elektrihind ettevõtteid ei murdnud

Helland Baltic. Foto: Arhiiv

Ehkki jaanuaris oli elektri börsihind kõrgem ja tarbitakse tavapärasest rohkem, ei lasknud Läänemaa suuremad ettevõtted end sellest heidutada.

„Katastroofi pole,” ütles Taeblas tegutseva Cipaxi tegevjuht Kaido Sasse. Tema sõnul on ettevõttel küll elektri börsipakett ja arve oli tavapärasest poole suurem, kuid valdava osa energiatarbest katab hoopis gaas. Seetõttu pole Cipaxil olnud vajadust tootmist elektrihinna tõttu ümber korraldada.

Elektrihind ei löönud ka Pullapääl tegutsevat puidufirmat Helland Balticut. „Tunda andis, aga midagi ületamatut polnud,” ütles Helland Balticu juht