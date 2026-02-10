Haapsalus sünnib linnaruumihuviliste selts

Haapsalu. Foto: Juhan Hepner

Haapsalu endise linnaarhitekti ja praegu koos abikaasaga Melu arhitektibürood pidava Maarja Palmiku eestvõttel on sündimas vabaühendus, mis tahab kaasa rääkida Haapsalu linnaruumi paremaks muutmisel.

Mõte linnaruumist huvitatud inimesed koondada tekkis Palmiku sõnul sellest, et Haapsalus on praegu linnaruumist liiga vähe juttu ja paljud head mõtted jäävad sageli ainult eravestluste tasandile. „Avalik ruum on aga nagu kõigi linnaelanike ühine hoov. Kui tekib võimalusi aruteluks ja ideede jagamiseks, siis seda tugevamaks muutub ka ühine omanditunne ja hooliv suhtumine linnaruumi,” ütles