Eesti Majad üle laia ilma

Lasteraamatukogus saab Eesti vabariigi sünnipäevakuul uudistada illustraator Kadri Roosi pilte, millel ta kujutab Eesti Maju, suvekodusid ja -laagreid igast maailma nurgast. Haapsalus on nende piltide esimene „avalik esinemine”.

Pakkudes näitust esmalt meie linna lasteraamatukogule, mõlkusid kunstnikul meeles traagilised aastad 1944–1945 ja pagemine võõrsile. Teiste hulgas lahkus siit ka Ilon Pääbo, hilisem tuntud illustraator Ilon Wikland. Seetõttu tundus Kadri Roosile sümboolne, et haapsallased on esimesed, kes näevad, milliseid vahvaid paiku on rajanud Eestist lahkunud kaasmaalased üle terve ilma.

Idee, täpsemalt