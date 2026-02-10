Malle-Liisa Raigla: päris fotoga juhtub sama mis vinüülplaadiga

Malle-Liisa Raigla. Foto: Markus Sein

Kui veel paar aastat tagasi sai öelda, et internet on täis halbu fotosid, siis nüüd on tehisaru loodud illustratsioonid läinud palju kaugemale.

Mõlemaid nähes on tekkinud küsimus, miks. Miks need on tehtud? Ja kui ongi kogemata tehtud, siis miks need on kuskile üles riputatud? Kui foto puhul saab tehtut põhjendada emotsiooniga, siis milline emotsionaalne lähedus saab olla tehisaru loodud, reaalsusest väljunud kujutisega?

Mõnda tehisaru loodud pildivõimalust võibki võtta meelelahutusena, mis on nii kujutise teha lasknud inimesele kui ka selle vaatajale üheselt mõistetav. Ül