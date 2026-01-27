Juhan Hepner: tehisrämpsu-uputus

Lääne Elu ajakirjanik Juhan Hepner. Foto: Malle-Liisa Raigla

Ühismeedias – näiteks Facebookis – on levinud tehisintellektiga (TI) illustratsioonide loomine. Graafilise disaineri käest tellitud pildiga võrreldes hoiab see raha kokku ja näiteks väikeettevõtjale kaalub see sääst sageli üles kehvema kvaliteedi. On mõistetav, kui sellist illustratsiooni kasutatakse mõne abstraktse teema puhul, millele sobivat fotot leida on keeruline.

Viimastel kuudel on aga jäänud silma ühismeedias TI illustratsioonide kasutamine postituste juures, mille puhul tekib mulje, et oma tootele või teenusele tähelepanu otsiv inimene või ettevõte ei adu üldse, kui kehv genereeritud illustratsioon välja näha võib.

Näiteks oma liuvälja illustreerimiseks värske foto asemel reaalsusest irdunud TI-rämpsu