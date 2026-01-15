Kirja- ja mõttetalgud: milleks meile (tehis)aru?

Kuula artiklit, 2 minutit ja 22 sekundit 0:00 / 2:22

Eesti vabariigi president Alar Karis kutsub juba viiendat korda aasta alguses noori vanuses 7–19 kirjalikult mõtlema ja arutlema. Tänavu ootab riigipea vabas vormis mõtisklusi teemal „Milleks meile (tehis)aru?”.

President algatas oma ametiaja alguses noortele suunatud kirja- ja mõttetalgud, et kuulda noorte mõtteid meie olevikust ja tulevikust. Tänavune teema tõukub tehisaruga seotud võimalustest ja karidest, millega esimesed kokkupuuted paljudel meist juba olnud on.

Milleks meile oma mõistus, kui on võimalik kasutada tehisaru? Milleks meile tehisaru, kui meil on võimalik ise mõelda ja kogeda? Milleks saame ja peaksime kasutama tehisaru ning milleks oma aru? Mida tehisarult vajame ja milles ei saa tehnoloogia meid kunagi aidata? Või mida me ei tahaks, et tehisaru lahendaks ning mis võiks jääda vaid inimaru ja inimese asjaks? Kas tehisaru tõstab meie arukust? Mis on üldse tehisaru? Mis eristab teda päris arust? Kus jooksevad tehnoloogia ja inimese piirid või kus võiksid joosta?

Need on küsimused, mille üle tänavune teema noori mõtlema ja arutlema suunata soovib. Sest just noorte elu tuleb maailmas, mille igapäevaseks saatjaks tõotab kujuneda ka tehisaru.

Artikkel jätkub peale reklaami

President Karisele võib kirjutada vabas vormis kuni ühe A4 lehekülje või kuni 2500 tähemärgi pikkuse teksti nii käsitsi kui ka elektrooniliselt.

Presidendi kantselei leiab säravamate kirjutiste autorite mõtete ja kirjatööde avaldamiseks võimaluse, avaldab valiku mõtetest suvisel parginäitusel Kadriorus ning kutsub osa kirjutajatest tänuks Roosiaeda.

Kirjatööd on oodatud 14. veebruariks vabariigi presidendi kantseleisse aadressil August Weizenbergi 39, 15050 Tallinn, või e-posti aadressil kirjutaEestile@vpk.ee. Kirjatööd saates tuleks juurde lisada nimi, vanus, kool ja klass, aadress ja telefoninumber.

Kirjatüki saatmisega kinnitab autor, et see on tema iseseisvalt loodud töö. Samuti annab autor või tema seaduslik esindaja, kui kirjutaja vanus on alla 18 aasta, kirjutise saatmisega nõusoleku nime ja teksti kasutamiseks ning avaldamiseks. Lisateavet saab küsida aadressil kirjutaEestile@vpk.ee või telefonil 631 6202.