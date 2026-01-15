Ristile tuleb liuväli

Uisud. Foto Arvo Tarmula.

Risti elanikud andsid Lääne-Nigula vallavalitsusele teada, et rajavad valla maal asuvale Risti turuplatsile Koidu tänava algusesse kogukonna algatusena liuvälja.

„Uisuplatsi rajamisega on alustatud ning töö on käimas. Soodsate ilmaolude korral on võimalik, et plats avatakse uisutajatele nädalavahetusel, mille kohta tu