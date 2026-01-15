Kihelkonnaraamat ootab inimkaotuste täpsustusi

Kuula artiklit, 1 minutit ja 34 sekundit
Foto: Urmas Lauri
Lääne-Nigula valla kodulehel on teisipäevast nimekiri Lääne-Nigula kihelkonna inimkaotustest aastatel 1940–1953.
Andmed Lääne-Nigula elanikest, keda okupatsiooni- ja Stalini ajal arreteeriti, mobiliseeriti, küüditati või tapeti, on kogutud Lääne-Nigula kihelkonnaraamatu teise osa koostamise käigus.
Raamatu koostaja Mikk Lõhmus ütles, et nimekiri on kokku saanud paljude allikate abil. Kasutatud on
