Kihelkonnaraamat ootab inimkaotuste täpsustusi

Lääne-Nigula valla kodulehel on teisipäevast nimekiri Lääne-Nigula kihelkonna inimkaotustest aastatel 1940–1953.

Andmed Lääne-Nigula elanikest, keda okupatsiooni- ja Stalini ajal arreteeriti, mobiliseeriti, küüditati või tapeti, on kogutud Lääne-Nigula kihelkonnaraamatu teise osa koostamise käigus.

Raamatu koostaja Mikk Lõhmus ütles, et nimekiri on kokku saanud paljude allikate abil. Kasutatud on

