Tali väljas, tore jää…

Krahviaia liuväljal peavad koolid kehalise kasvatuse tunde. Foto Kaire Reiljan

Nii kena talve, nagu aasta algusest Läänemaal on olnud, pole saanud kogeda päris mitu aastat. Avaldame väike spikri neile, kes tahavad talverõõme nautida sportlikult.

Läänemaa talispordikeskus on teadagi Palivere turismi- ja tervisespordikeskus. Seal saab suusatada ja kelgutada, kuid uisutada mitte.

Keskuse eestvedaja Mati Kallemetsa sõnul on keskuse tulevikuplaanides ka liuväli. Kohtki selleks on teada – kui valmib padeliväljak, saab talvel sellele rajada liuvälja.

Suusaradu on Paliveres eri pikkustega. Viimastel päevadel on toodetud usinalt lund ja eilse seisuga on kunstlumerada 1,3 km. Rajameister Jaanika Paalmäe sõnul vajab kunstlumi veidi aeg, et külmuda.

Ülejäänud rajad on loodusliku lumega. Paalmäe sõnul on loodusliku lumega rajad vabas tehnikas hea suusaga sõidetavad, klassikajäljeks võiks aga lund rohkem olla. „