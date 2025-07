Ameerika autode üritus kahjustas muru

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 7

Ülemöödunud nädalavahetusel Haapsalus peetud Ameerika autode ürituse käigus sai kahjustada parklana kasutatud Krahviaia muru.

Osa tekkinud roopaid täitis korraldaja ürituse järel turbaga, kuid eile lõunase seisuga võis pargis näha mõnes kohas ka tasandamata roopaid. Kokkutuleku korraldaja Karol Kikkas ütles, et talle teadaolevalt korrastati maapind Krahviaias kohe pärast üritust.

„Seal läheb lihtsalt natuke aega, enne kui muru kasvama hakkab. Pigem arvestades seda sadanud vihma, olid roopad väga minimaalsed, mis seal tekkisid. Mõnes madalas kohas on näha, et olid roopad, aga minu arust sai seal kõik siledaks tehtud,” ütles Kikkas. Ta lisas, et vajadusel vaad