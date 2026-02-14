Lossipargi nahkhiiri hakatakse uurima

Nahkhiir. Foto: Malle-Liisa Raigla

Keskkonnaamet tellis eksperthinnangu, et täpsustada Haapsalu lossipargi ja Krahviaia nahkhiirte levikuandmeid ning uurida, kuidas nad seda talvitumiskohana kasutavad.

Haapsalu lossipargis ja krahviaias on märgatud tiigilendlast, põhja-nahkhiirt, veelendlast, habelendlast, suurvidevlast, pargi-nahkhiirt, kääbus-nahkhiirt, pruun-suurkõrva ja hõbe-nahkhiirt.

Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna vanemspetsialist Elle Puurmann ütles Lääne Elule, et välitöödega on eksperdil kavas alustada juunis. Talvitumiskohtade uuring tehakse sügistalvisel perioodil ja töö esitamise t