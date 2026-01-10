Turistide hulk jätkab kiiret kasvu

Kuula artiklit, 1 minutit ja 39 sekundit

Turistid on Läänemaa üles leidnud. Foto: Malle-Liisa Raigla

Läänemaal suurenes turistide arv Eesti keskmisest palju hoogsamalt ka novembris.

Statistikaameti andmeil peatus mullu novembris majutusettevõtetes kogu Eestis kolm protsenti enam turiste kui samal kuul aasta varem. Läänemaal kasvas turistide arv aga 23 protsenti. Eelmise aasta novembris peatus Läänemaal 7564 turisti, 1428 inimest rohkem kui aasta varem.

Eriti suure hüppe tegi just majutatud välisturistide arv: mujal Eestis kasvas nende hulk seitse, Läänemaal 70 protsenti. Mullu novembris ööbis Läänemaal 1167 välisturisti, aasta varem 683. Samuti peatu