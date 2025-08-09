Turistide arv juunis kasvas

Läänemaa majutuskohtades ööbis juunis statistikaameti andmeil 14 797 turisti, mis on 16 protsenti enam kui mullu juunis. Ööbimisi oli kokku 22 548, mis on mullusest 3,5 protsenti rohkem.

76 protsenti Läänemaa majutuskohtades ööbinud turistidest olid siseturistid Eestist. 12,6% turiste tuli Soomest, 3,2 protsenti Saksamaalt ja 2,7 protsenti Lätist. Kõigi nende arv tõusis eelmise juuniga võrreldes.

Statistikaameti teatel suurenes majutusasutustes viibinud Läti ja Saksa turistide arv ja kogu Eestis, kuid soomlaste arv vähenes, nii nagu