Koolinoorte suusatamise Läänemaa meistrivõistlustel oli osalejaid kuuest koolist

Teisipäeval, 18. veebruaril toimusid Pikajalamäel Paliveres Läänemaa koolinoorte meistrivõistlused suusatamises. Võistlusest võttis osa 77 noort suusatajat kuusest Läänemaa koolist. Osalesid Risti põhikool, Ridala põhikool, Oru kool, Haapsalu linna algkool, Haapsalu põhikool ja Martna-Palivere põhikool.

Ilm oli talviselt mõnus ning kerge lumesadu lisas võistlusele erilise meeleolu. Erinevates vanuseklassides tuli noortel läbida 1 kuni 2 kilomeetri pikkune suusarada, mis pakkus väljakutset igale osalejale.

Kõige edukamaks algkooliks osutus Haapsalu linna algkool ja põhikooliks Martna-Palivere põhikooli Palivere maja, kelle sportlased viisid koju 12 medalit.

Võistluse korraldajateks olid spordiliit Läänela ja Jaanika Paalmäe MTÜst Suusasõltlased, ajavõtu eest vastutas Urmas Paejärv Antrotsenterist.

Palivere suusaveerand tõi rajale üle 360 lapse

Lisaks meistrivõistlustele on Pikalajamägi Paliveres olnud kogu suusahooaja jooksul populaarne spordipaik Läänemaa koolinoorte seas.

Tänavuse suusaveerandi jooksul käis Paliveres suusatamas üle 360 lapse erinevatest Läänemaa koolidest. See näitab, et suusatamine on jätkuvalt noorte seas populaarne ning koolid väärtustavad liikumisharrastust värskes õhus.

Suusapäevad siiski veel jätkuvad ja Palivere turismi- ja tervisespordikeskus ootab Läänemaa koole ja ka lasteaedasid lumele liikuma.

Regina Gjardman

Läänemaa meistrivõistluste tulemused

Poisid kuni 9 aastat (1 km)

Oskar Hill – Ridala Põhikool Remi Loorens – Oru Kool Sebastian Tuulik – Palivere maja

Poisid 10–11 aastat (1 km)

Mihkel Roosma – Risti Põhikool Kaspar Pillai – Oru Kool Tanel Anderson – Oru Kool

Noormehed 12–13 aastat (2 km)

Pärtel Roosma – Risti Põhikool Johannes Olenko – Palivere maja Robi Neitsov – Palivere maja

Noormehed 14–15 aastat (2 km)

Tõnn Naar – Oru Kool Robin Kängsepp – Palivere maja Rasmus Roomet – Palivere maja

Noormehed 15-17 aastat (2 km)

Rasmus Hõimra – Ridala Põhikool Kristjan Kants – Martna maja Rainer Vaiko – Palivere maja

Tüdrukud kuni 9 aastat (1 km)

Liisbet Hüdsi – Palivere maja Victoria Raudsepp – Haapsalu Põhikool Liisi Kõrvemaa – Oru Kool

Tüdrukud 10–11 aastat (1 km)

Mirell Aasa – Palivere maja Lisette Liivarand – Palivere maja Johanna Kuhi-Thalfeldt – Haapsalu Linna Algkool

Neiud 12–13 aastat (2 km)

Sandra Aasa – Palivere maja Roosi Saar – Oru Kool Johanna Eilpuu – Ridala Põhikool

Neiud 14–15 aastat (2 km)

Triin Saar – Oru Kool Mirti-Jette Anderson – Oru Kool Rita-Lii Urra – Haapsalu Linna Algkool

Neiud 16-17 aastat (2 km)

Berit Aasa – Palivere maja Johanna Reppo – Ridala Põhikool Kristiina Kosolapova – Palivere maja