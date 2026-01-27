Juhtkiri: järjekordne gramm näivust

Transpordiamet esitles äsja uut kaardirakendust, mis näitab kätte kohad Eesti teedel, kus on suurem tõenäosus metsloomaga kokku põrgata. Rakendus tuletas meelde ühe Murphy seaduse tuletise, mis kaaluühikuid imperiaalsest süsteemist ümber tõstes kõlaks nii: gramm näivust on parem kui kilo tegelikkust. Teisisõnu kaalub natuke kelli ja vilesid ehk ilus kaardirakendus üles tegeliku töö – nendesamade enamate loomaõnnetustega teelõikude pisutki ohutumaks muutmise.

Esiteks on vaevalt kellelgi mahti enne teeleasumist vaadata, kus täpselt need riskantsemad kohad tema teekonnal on. Teiseks võib loomaga kokkupõrge juhtuda ka mujal; see, et need kohad on tõenäolise