Haapsalu gümnasistid mõtisklesid mõttetuse üle

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 19

Meie ümber leidub palju mõttetuid asju. Mõttetuid tooteid ja süsteeme. Ka kunst võib olla täiesti mõttetu. Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilaste oma ei ole seda mitte. Või nagu nad ise tõdevad: see näitus pole pakkumas silmailu, vaid kutsub ümbritsevat märkama ja ümber hindama.

„Mõttetute asjade” jaoks tasub varuda aega, iga töö ees seisatada ja mitte alla anda, kui ka kohe aru ei saa. Mõni töö avaneb kohe, teine võtab aega, aga elamus on garanteeritud. Noorte kunstike pilk on terane ja mõte lõikab nagu kreissaag. Gümnasistid pole kokku hoidnud ideede ega materjali pealt. Ära on kasutatud kõik võimalused, alates traditsioonilisest pliiatsist-paberist ja lõpetades vanade vinüülplaatide, peeglitele maalitud kurjade võõrasemade, leh