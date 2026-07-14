Haapsalu uksetehasel oli adraseadmise aasta

Haapsalu uksetehas. Malle-Liisa Raigla

Üks Läänemaa suuremaid tööandjaid Haapsalu uksetehas kasvatas mullu käivet 15,26 miljoni euroni, kuid jäi 17 700 euroga kahjumisse.

Haapsalu uksetehase juhi Erkki Ehandi sõnul läks läinud aasta ettevõttel plaanipäraselt, sest oli muutuste aasta, mis peegeldubki tulemustes. „Oli adraseadmise aasta, mille tulemusi näeme järgnevatel aastatel,” ütles ta.

Haapsalu uksetehases on Ehandi sõnul käimas digitaliseerimine, mis muudab töökohti ja nende struktuuri.

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Ettevõte hindas läinud aastat majandusaasta aruandes stabiilseks. „Arvestades jätkuvalt ettevaatlikku olukorda ehitussektoris nii Eestis kui ka meie peamistel sihtturgudel, võib tulemust hinnata rahuldavaks,” seisab aruandes.

Müük koduturul kasvas

Mullu suurenes uksetehase müük koduturul ja vähenes eksport. Eestisse müüdi mullu enam kui kaheksa miljoni euro eest, ehk üle poole käibest ja poole miljoni euro võ