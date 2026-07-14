Läänemaalt alustas ajateenistust 15 noormeest

Ajateenijate kogunemine. Kaitseressursside amet

Esmaspäeval asus Läänemaalt ajateenistusse 15 kutsealust, taotluse esitas 32 noort.

„Taotluse esitajatest üheksa ei vasta või ajutiselt ei vasta kaitseväeteenistuskohuslase tervisenõuetele, üks loobus kandideerimast ning seitse jäi välja,” selgitas kaitseressursside ameti kommunikatsiooninõunik Krismar Rosin Lääne Elule.

Täna poja ajateenistusse saatnud Kairi Sahtli sõnul on ta pigem uhke kui ärev ja vanemana on tal hea meel, et pojal õnnestus kaitseväkke saada kohe peale kooli lõpetamist. „Plaan oli suhteliselt kindel, et kohus riigi ees võimalikult kiiresti täita ja kui meeldib, sobib ja huvi jätkub, siis kaitseväes edasi teenida,” lisas ta.

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Mai lõpus, kui saabus kõne, et Raul on oodatud teenistusse, istus noormees tugitoolis ja ütles, et tahaks juba homme minna.

Teenima asub Raul Ämarisse õhuväkke, kus ajateenijad alustavad teenistust taas pärast