Läänemaal ootab lapsi üle saja vaba koolikoha

Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Gina Metssalu. Juhan Hepner

Kuigi Läänemaa gümnaasiumid on välja kuulutanud lisavastuvõtu, jäävad tühjad kohad tõenäoliselt täitmata, sest neid, kes lävendit ei ületa, vastu võtta ei saa.

„Need, kes lävendi ületasid, said kutse õppima asuda, aga osa loobus kohast,” ütles Läänemaa ühisgümnaasiumi direktor Gina Metssalu Lääne Elule. Välja kuulutatud lisavastuvõtt võiks teoorias tuua lisa, aga kõiki tahtjaid kool vastu võtta ei saa. „Tingimused on samad kui kevadel,” märkis Metssalu.

Praeguseks on Läänemaa ühisgümnaasiumi kümnenda klassi nimekirjas õpilasi sama palju kui riigikogus liikmeid – koolikoha on kinnitanud 101 last. Metssalu sõnul on see üks viimaste aastate arvukamaid vastuvõtte. Sügisel alustab seal neli klassitäit uusi gümnasiste ka siis, kui lisavastuvõtt lisa ei too.

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Ometi on haridus- ja teadusministeeriumi statistika järgi Läänemaa ühisgümnaasiumis 19 ja Noarootsi gümnaasiumis üheksa vaba kohta, nii et viimanegi on esimest korda välja kuulutanud lisavastuvõtu. „1. juulist panime info üles,” ütles Noarootsi gümnaasiumi juhiabi Viktoria Mitman.

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