Presidendi roosiaeda läheb 20 lõpetajat

Läänemaa ühisgümnaasiumi lõpetaja Ron Rääli on üks presidendi roosiaia vastuvõtule kutsutud läänlastest. Foto: Maria Mai Siimut

9. juulil Kadriorgu roosiaeda presidendi vastuvõtule tublimaile koolilõpetajaile on Läänemaalt minemas 20 gümnaasiumi-, kutsekooli- ja kolledžilõpetajat.

Nagu eelnevatelgi aastatel, sai ka seekord enim kutseid Haapsalu kutsehariduskeskus, kust roosiaeda on oodatud 12 lõpetajat. Haapsalu kutsehariduskeskuse direktori Riinu Raasukese sõnul said kutse igast grupist kõige silmapaistvamad õppurid, kes on esindanud kooli või riiki kutsemeistrivõistlustel. „Sel aastal oli meil tõeline medalite