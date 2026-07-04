Kolledži populaarseim eriala on tervisejuht

Haapsalu kolledž. Foto: Juhan Hepner

Mitmendat aastat järjest on Haapsalu kolledžis suurim tung tervisjuhi erialale – tänavu on 22 kohale esitatud 138 avaldust, mis tähendab, et ühele kohale on üle kuue tahtja.

Haapsalu kolledži direktori Heli Kaldase sõnul oli mullu konkurss veelgi suurem – siis soovis tervisejuhiks saada kümme inimest rohkem. Tervisejuhi eriala populaarsust selgitas Kaldas sellega, et õppekava on pidevalt arenev, käib ajaga kaasas ja meelitab juba ka noori.

„Läänemaa ühisgümnaasiumi õpilased õpivad tervisemoodulit, millest osa tehakse kolledžis. Eeldame, et need noored leiavad ka tee meie õp