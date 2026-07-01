Galerii: kutsekooli õpilased panid lõputööd näitusele

Kuula artiklit, 2 minutit ja 49 sekundit

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 31

Haapsalu kutsehariduskeskuse tekstiilitöö, mööblirestauraatori ja tislerieriala lõpetajate lennukat loomingut näeb Haapsalu kultuurikeskuses juulikuu lõpuni.

Oma lõputöö on välja pannud kümmekond käsitöölist, teist sama palju restauraatoreid (kooli üks populaarsemaid erialasid) ja kaheksa tislerit.

Näitusele jõudnud esemed on jäämäe tipp, sest igaühega neist käis kaasas põhjalik uurimistöö – sellest annavad tunnistust kladed, mida igaüks võib soovi ko