Päästjad tõmbasid Valgevälja karjäärist välja ohtliku ujuvkai

Teisipäeval, 30. juunil kell 16.15 sai häirekeskus teate Haapsalus Valgevälja külas karjääris lahti tulnud ujuvsillast, millel hüppasid lapsed. Teataja sõnul oli sild umbes kahe meetri kaugusel kaldast ning võis kaugemale liikuda.

Tegemist oli iseehitatud ujuvplatvormiga, mis oli ehitatud laudadest ja katkisest tonnisest veemahutist, mis oli vett täis.

Ohtliku kai naelad ning kruvid olid püsti. Päästemeeskonna kohale jõudes olid lapsed silla peal. Lastega vesteldes said nad aru selle ohtlikkusest. Päästjad tõmbasid ujuvkai veest välja ja viisid veekogust eemale.