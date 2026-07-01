Grete Veske sai ratsutamise takistussõidu Põhjamaade meistrivõistlustel kolmanda koha

Arne Veske

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Grete Veske (paremal) tõusis Põhjamaade meistrivõistlustel poodiumile. Foto: erakogu

Rootsis toimunud Põhjamaade ratsutamise takistussõidu meistrivõistlustel saavutas Grete Veske hobusel Apple Jack noorte vanuseklassis kolmanda koha. Individuaalne pronks on läbi aegade parim, mille eesti takistussõitjad „põhjakatelt“ koju toonud on.

Grete oli ainus eestlane, kes selles vanuseklassis Eestit esindas. Võistlus koosnes viiest hüppevoorust, esimesed kolm neist kõrgusel 140, viimased kaks 145 cm. Grete tegi viie sõidu peale kokku kaks viga. Kõrgema koha saavutamiseks tulnuks sõita veatult.

Juuniorite vanuseklassis õ

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