Taebla suvevollet juhivad Sirvi Pals ja Raivo Priske

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Taebla suvevolle. Foto: erakogu

Pärast jaanipühade pausi jätkus üle-eestiline suvevolle sari. Järekorras neljandal etapil mängisid Taeblas suvevolletajad Taebla spordiklubi poolt välja pandud auhindadele.

Etapi parimad naiskonnad

Aive Aljaste, Evelin Merilainen, Greete Tikerpuu ja Grete Edasi

Helen Jakobson, Kaire Kuura, Sirle Korm ja Anu Ljubimova

Sirvi Pals, Greetel-Rosiine Simson ja Tiia Laidinen

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Etapi parimad meeskonnad

Raivo Priske, Lauri Lilleoks, Tanel Küünarpuu ja Georg Paaliste

Taavi Käsk, Raivo Mägi, Marko Aleksejev ja Kaljo Kõvask

Günther Koppel, Eno Pertman ja Tristan Liias