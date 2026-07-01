Taebla suvevollet juhivad Sirvi Pals ja Raivo Priske

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Taebla suvevolle. Foto: erakogu
Aive Aljaste, Evelin Merilainen, Greete Tikerpuu ja Grete Edasi
Raivo Priske, Lauri Lilleoks, Tanel Küünarpuu ja Georg Paaliste
Pärast jaanipühade pausi jätkus üle-eestiline suvevolle sari. Järekorras neljandal etapil mängisid Taeblas suvevolletajad Taebla spordiklubi poolt välja pandud auhindadele.
Etapi parimad naiskonnad
Aive Aljaste, Evelin Merilainen, Greete Tikerpuu ja Grete Edasi
Helen Jakobson, Kaire Kuura, Sirle Korm ja Anu Ljubimova
Sirvi Pals, Greetel-Rosiine Simson ja Tiia Laidinen
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Etapi parimad meeskonnad
Raivo Priske, Lauri Lilleoks, Tanel Küünarpuu ja Georg Paaliste
Taavi Käsk, Raivo Mägi, Marko Aleksejev ja Kaljo Kõvask
Günther Koppel, Eno Pertman ja Tristan Liias
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