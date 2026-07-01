Kolmapäevast pääseb mobiilsete kiiruskaamerate käest kergemini trahvita

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Mobiilne kiiruskaamera. Foto: Urmas Lauri

Politsei- ja piirivalveamet teatas pressiteate vahendusel, et saadab alates 1. juulist mobiilse kiiruskaamera trahviteate alates kiiruseületamisest 6 kilomeetrit tunnis senise 3 kolme kilomeetri tunnis asemel. Sellega jäävad politsei hinnangul fikseerimata nii-öelda hetkelisest hooletusest tingitud rikkumised.

PPA liiklusjärelevalve juht Taavi Kirsi sõnul muutub see piir, millest alates politsei kiiruseületamisele trahviga reageerib. „Otsustasime viia mobiilsete kiiruskaamerate sekkumiskünnist kõrgemale, et vähendada nende trahviteadete osakaalu, mis võivad olla seotud he