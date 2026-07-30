Politsei rõhub liiklusjärelevalvele

Haapsalu politseinikud on tänavu suvel pööranud varasemast suuremat tähelepanu liiklusjärelevalvele, mistõttu on tabatud ka rohkem rikkujaid.

„Liiklus on meie jaoks üldiselt prioriteetne, eriti suvisel ajal, kui on üritused ja inimesed rohkem ringi liiguvad,” ütles Haapsalu politseijuht Andrei Taratuhin.

Sel suvel on Haapsalu politseinikud Taratuhini sõnul olnud liiklusel silma peal hoidmas suuremate jõududega. „Ja arvud peegeldavad meie tegevust,” lisas ta.

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Kui mullu 1. juunist 28. juulini lasti joobemõõtjasse puhuda 6758 autojuhil, siis tänavu on sama ajavahemiku jooksul kontrollitud 15 267 juhi joovet. Eelmisel aastal tabati selle aja jooksul 27 joobetunnustega autojuhti, tänavu 38.

Taratuhini sõnul on politsei joobes juhtide kontrollimisel muutnud taktikat. Varasemate „Kõik puhuvad” operatsioonide asemel, kus ühes kohas on väljas mitu politseipatrulli, kontrollitakse auto