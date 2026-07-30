Sotsiaalkindlustusamet leidis Vormsi lastekaitsetöös puudusi

Sotsiaalkindlustusamet (SKA) hindas suve algul Vormsi valla lastekaitsetööd tunamullusest alates ja saatis vallavalitsusele järelevalve kokkuvõtte, mille kohaselt oli valla lastekaitsetöös vajakajäämisi.

Kontrollitud menetlustest kahes ei hinnatud abivajavast lapsest teada saades viivitamata lapse abivajadusest ega pakutud lapse abistamiseks meetmeid, seisis kokkuvõttes. Kahes menetluses ei lähtutud lapse huvidest.

Kahe lapse puhul ei algatatud juhtumikorraldust lastekaitseseaduses ette nähtud kümne päeva jooksul. Sama seaduse järgi võib omavalitsus menetluse algatamata jätta, kui last saab aidata ühekordse meetmega. Kahel kontrollitud juhul ei olnud see võimalik, aga menetlust ei alustanud vald sellegipoolest.

Artikkel jätkub peale reklaami

SKA järelevalve kokkuvõttes esinevad tähelepanekud puudutavad kokku vaid kuut omaette numbri saanud juhtumit.

Ameti järelevalve juhtivspetsialist Svetlana Kubpart ütle