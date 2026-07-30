Marilin Sikkal: suvise stiili võti peitub lihtsuses ja loodusläheduses

Kuvatud 3 pilti, galeriis pilte: 6

mood_foto_MaarjaKonrad (1) Foto Maarja Konrad mood_foto_MaarjaKonrad (2) Foto Maarja Konrad mood_foto_MaarjaKonrad (3) Foto Maarja Konrad Artikkel jätkub peale reklaami image_article Galerii ja artikli nägemiseks tellige päevapilet, digipakett või logige sisse!

Eesti suve puhul ei tea kunagi, millal taevast hakkab rahet sadama või pillub piksenooli. Sellegipoolest uuris Lääne Elu moedisainer Marilin Sikkali käest, mis peaks stiiligurmaanil sel hooajal riidepuudele varutud olema.

Sikkali sõnul on selle suve mood eelkõige rahulik, ajatu ja loomulik. „Eelistatud on murtud looduslähedased toonid – liivakarva, roostekarva, erinevad pruunid, beežid ning valge kõikides varjundites, alates naturaalvalgest kuni lumivalgeni,” rääkis disainer.

Naturaalsete toonide pluss on Sikkali sõnul eelkõige see, et need värvid mõjuvad elegantselt ja loovad garderoobi, mida on väga lihtne omavahel kombineerida, avades uksi paljudele erinevatele kostüümidele.

„Kui kogu garderoob püsib ühes värvigammas, ei pea iga päev mõtlema, kas riided ja aksessuaarid omavahel sobivad. Kõik toimib loomulikult ko