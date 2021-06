Piirangute leevenemine tuli baaripidajatele ootamatult

Valitsuse teisipäevane otsus, et reedest pole meelelahutuskohtadel sulgemiskellaaega, tuli baaripidajatele üllatusena. Varem oli valitsus lubanud, et baarid võivad südaööni lahti olla tulevast esmaspäevast.

Nii Hermani omanik Andree Prees kui ka kuursaali perenaine Kai Tarmula ütlesid kui ühest suust, et olid seni arvanud, et ajaline piirang kaob alles juulist. See, et piirang juba sellest reedest kaob, tuli mõlemale ootamatult. „Väga lootusi ei hellitatud,” ütles Prees.

Artikli lugemiseks tellige digipakett või logige sisse!